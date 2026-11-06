Olioliva Week, a Imperia confronto sul futuro dell’olivicoltura

IMPERIA (ITALPRESS) - A Imperia torna Olioliva Week 2026, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che celebra la cultura dell’olio extravergine e la cultivar Taggiasca. Una settimana di incontri, ricerca, degustazioni e opportunità di business dedicata al futuro dell’olivicoltura. Il programma approfondisce la cultura dell’olio e delle olive da tavola, il rapporto tra alimentazione e salute, l’innovazione tecnologica e l’economia circolare. Un dialogo che mette in relazione ricerca scientifica ed esperienza dei produttori, per tradurre le conoscenze in opportunità di sviluppo e apertura ai mercati internazionali. f32/mrc/azn