“Caro Mondo Crudele”: quanto è difficile avere 12 anni?

ROMA (ITALPRESS) - A 12 anni il mondo può sembrare un posto complicato, soprattutto quando ci si sente diversi dagli altri. È quello che racconta Caro Mondo Crudele, un film che affronta temi come il bullismo, l'esclusione e le difficoltà dell'adolescenza. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dai 10 ai 17 anni, hanno intervistato i registi: Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti. fsc/azn