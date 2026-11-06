A settembre in calo i consumi alimentari

ROMA (ITALPRESS) - Il commercio al dettaglio italiano ha chiuso il mese di settembre con vendite in aumento dell’1,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025, ma con una flessione dello 0,1% in volume. Un divario che evidenzia come la crescita degli incassi non si traduca in un aumento delle quantità acquistate dalle famiglie. È quanto emerge dai dati Istat, che rilevano anche una sostanziale stabilità congiunturale: rispetto ad agosto il valore delle vendite cresce dello 0,1%, mentre i volumi restano invariati. Le maggiori difficoltà riguardano il comparto alimentare, che registra una diminuzione dello 0,3% in volume su base mensile. Su base annua gli alimentari crescono di 1,7 punti percentuali in valore, ma sono sostanzialmente stabili nelle quantità. Tra i prodotti non alimentari spiccano informatica, telecomunicazioni e telefonia. A trainare il settore è soprattutto il commercio elettronico, che segna un aumento dell’8,5%. Nella grande distribuzione si distinguono i discount, con un incremento del 3%. abr/fsc/azn