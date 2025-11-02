ROMA (ITALPRESS) – Sono dieci le persone ricoverate dopo l’accoltellamento di ieri sera a bordo del treno Doncaster-Londra King’s Cross. Secondo quanto riporta la stampa inglese nove sarebbero in pericolo di vita. Due gli individui arrestati. Sul caso indaga l’antiterrorismo britannico. Il primo ministro Keir Starmer ha parlato di “incidente spaventoso e preoccupante”.

“Il terribile incidente su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia”, ha scritto Starmer su X.

foto profilo X Starmer

(ITALPRESS).