MILANO (ITALPRESS) – Umberto Bossi ha ricevuto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Premio Rosa Camuna. “Fondammo la Lega Lombarda, che si è trasformata in Lega, e fu il grimaldello per far fuori i partiti della Prima Repubblica: prima la DC, poi i socialisti e i comunisti”. Così il fondatore della Lega Umberto Bossi ricevendo il premio Rosa Camuna 2024. Il segretario a vita del Carroccio ho poi voluto ricordare i primi movimenti regionalisti che iniziavano a muovere i primi passi negli anni ’80. “In quel tempo nascevano uno dopo l’altro movimenti regionalisti o autonomisti in tutto il Nord. Si capiva che stava avvenendo un cambiamento – ha spiegato – La Liga Veneta al tempo faceva una cosa fondamentale per tutti i movimenti autonomisti. Faceva un convegno ogni domenica e tutti si trovano lì per parlare di autonomia e delle cose che ci interessavano”.(ITALPRESS).

Foto: xh7