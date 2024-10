MILANO (ITALPRESS) – Lo stato dei boschi e delle foreste in Lombardia “E’ ottimo. Anzi, le foreste stanno avanzando tutti gli anni, con un 1% di bosco in più. Ma non bisogna farci ingannare dalla falsa illusione del bosco che avanza, perchè questo vuol dire che stiamo perdendo biodiversità. Stiamo perdendo l’agricoltura di montagna, stiamo perdendo il patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato”. A dirlo è Fabio Losio, il presidente di Ersaf, l’ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, intervistato da Italpress. Il mantenimento della biodiversità “è nel dna del nostro ente, è proprio nella carta della fondazione”, spiega Losio. “Biodiversità tradotto in quello che fa Ersaf è cercare di preservare il più possibile i nostri territori, in una situazione ambientale e locale che sia propria dei territori. Quindi il mantenimento delle specie animali e vegetali del passato e degli ultimi anni”. Per esempio, da 20 anni Ersaf è impegnata “nella reintroduzione del gambero di fiume che, purtroppo a causa cambiamenti climatici, sta scomparendo dai nostri torrenti e fiumi, soprattutto nelle zone alpine. Abbiamo due nursery proprio per la nascita e la reintroduzione nei torrenti di questa specie”. Un impegno profuso anche nella reintroduzione di specie vegetali, infatti Ersaf gestisce “un vivaio dove riusciamo a produrre 500mila piante autoctone con semente certificata Lombardia da reinserire su tutto il territorio regionale”. L’ente si occupa anche di fiumi, “specialmente dal punto di vista tecnico”, spiega Losio. “Abbiamo 7 contratti di fiume, su tutto il territorio lombardo, e in questo momento ci impegna parecchio l’Adda. Il nostro ente si occupa di entrare nel dettaglio dei problemi, cerchiamo di aiutare le amministrazioni locali, le province e le comunità montane con il nostro supporto tecnico per migliorare le problematiche che vediamo a causa del cambiamento climatico”, ha aggiunto. Ersaf ha infine in cantiere alcuni progetti con la Svizzera, in particolare per la sentieristica.(ITALPRESS).

Foto: Italpress