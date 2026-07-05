ROMA (ITALPRESS) – “Il successo del turismo in Italia è la somma di infinite motivazioni, storiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Le nostre eccellenze agroalimentari e il riconoscimento da parte dell’Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità, rendono ancora più unica l’esperienza di scoprire un Paese senza eguali al mondo”. È quanto dichiara il sottosegretario al Masaf senatore Patrizio La Pietra. “L’Italia – prosegue – è leader europeo con 891 prodotti enogastronomici certificati. Ognuno dei quali rappresenta un ottimo motivo di attrazione turistica e per il governo Meloni una valida ragione per credere fortemente in questa possibilità economica, che crea occupazione, oltre a mantenere vive le storie e le tradizioni peculiari dei nostri territori”.

-foto Ipa Agency –

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