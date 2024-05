MILANO (ITALPRESS) – Dal 31 maggio al 21 novembre va in scena la VII edizione del Festival dei laghi lombardi con la direzione artistica di Francesco Pellicini, promosso dall’Associazione Festival del teatro e della comicità. Un lungo tour di spettacolo costituito da ben 20 date di scena che vanta l’esclusivo merito di riunire in un’unica grande rassegna culturale ben 10 laghi della Lombardia: Garda, Maggiore, Iseo, Lario, Annone, Ceresio, Comabbio, Varese, Mezzola e distretto dei laghi alpini della val Chiavenna. Una vastissima zona d’acqua dolce che unisce ben 5 province lombarde – Brescia, Varese, Lecco, Como, Sondrio – ed altre 2 regioni confinanti: il VCO piemontese e la vicina Svizzera. Nel lungo tour 2024 sono molteplici le personalità artistiche pronte ad animare la kermesse lacustre: a partire dal prestigioso concerto per orchestra a 20 elementi dedicato al Premio Oscar Hans Zimmer a Verbania; le eleganti Alter Echo string quartet a Sesto Calende; gli immancabili Legnanesi a Desenzano del Garda; il Quartetto lunatico in Jazz a Tignale del Garda; Mario Pirovano al Vittoriale degli italiani; Cochi Ponzoni al LongLake Festival di Lugano in compagnia di Francesco Salvi e Paolo Crespi; Andrea Vitali a Comabbio; una numerosa rappresentanza di comici – Flavio Oreglio, Max Pisu, Claudio Batta, Giancarlo Barbara, Danilo Vizzini, Marco Della Noce, Beppe Braida, Dario Vergassola – tra Iseo, Stresa, Chiavenna, Desenzano Del Garda e Clusane; il teatro comico di strada con Diego Draghi, Claudio Cremonesi e Fausto Giori a Porlezza; il ricordo di Fabrizio De Andrè con i Sulutumana alla Lake Arena di Lecco; quello del celebre comasco Gigi Meroni ad Oggiono e la commemorazione dei maestri della scuola milanese Nanni Svampa – nella splendida Como – e Giorgio Gaber a Marone sul lago di Iseo con il bravo Luca Maciacchini. E ancora gli omaggi a Gigi Riva a Leggiuno e a Franca Rame e Franca Valeri a Laveno Mobello. Il Festival si chiuderà a Varese il 21 novembre con la proiezione in anteprima del Docu-film Io sono lago, prodotto dalla Visual e dall’Associazione Festival del teatro e della comicità. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Festival dei Laghi