MILANO (ITALPRESS) – Vittorio Sgarbi non potrà più sedere sui banchi del Consiglio Regionale della Lombardia, nonostante sia stato eletto nelle scorse elezioni tra le fila di Noi Moderati, in quanto la carica è “incompatibile” con quella di sottosegretario di Stato alla Cultura, assegnatagli dal premier Giorgia Meloni. Ad approvarne l’incompatibilità è stato il Consiglio regionale della Lombardia in apertura della seduta di oggi. Il critico d’arte e politico avrà dieci giorni di tempo per optare per una delle due cariche, dopodichè l’incarico di consigliere regionale decadrà automaticamente. Al posto di Sgarbi subentrerebbe in Consiglio per “Noi Moderati” Nicolas Gallizi. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it