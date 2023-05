LECCO (ITALPRESS) – Si terrà tra Lecco e Como l’undicesima edizione dell’evento “Le Primavere”, che prenderà il via il prossimo 18 maggio alle 9,30 al polo lecchese del Politecnico di Milano, in via Previati, con un convegno intitolato “Cronache del Wasteocene”, al quale parteciperà, tra gli altri, il cardinale Gianfranco Ravasi, oltre allo storico Marco Armiero e il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni. Nel pomeriggio, dalle 15, il tema trattato sarà quello dei “Rifiuti zero, valore infinito”, le cui conclusioni saranno portate dall’ex premier Giuliano Amato. In serata, al cinema Aquilone di Lecco, Ravasi e Amato, dopo averne discusso, parteciperanno alla visione del film “Non morirò di fame” di Umberto Spinazzola. Il giorno dopo, venerdì 19 maggio alle 10,00, al Pontificio Collegio Gallio di Como, l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, insieme all’economista Marco Magnani, al presidente di Confindustria Como, Aram Manouklan, al presidente del Salone del Mobile, Marta Porro e al presidente del Sistema Moda Italia, Sergio Tamborini si confronteranno sul tema “Ecologia Integrale”. Le conclusioni saranno affidate al cardinale Gianfranco Ravasi. Nel pomeriggio, sempre nel Pontificio Collegio di via Tolomeo Gallio, Michela Prest, docente dell’Università dell’Isnubria, parlerà di “Scienza e Luce”. In serata “I Coniugi Limpido”, parole e musica sulla vita che non segue i nostri piani, con il filosofo Silvano Petrosino e l’attrice e regista Silvia Barbieri.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it