Lollobrigida “Una società migliore passa da un consumo alimentare di qualità”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Lavoriamo alla prevenzione e lavoriamo insieme per garantire una società migliore che passa dalla tutela del consumo alimentare di qualità: dal nostro punto di vista faremo tutti gli sforzi in questo senso e siamo certi di trovare nel ministero della Salute un alleato e un elemento che coadiuva in maniera indispensabile le azioni comuni”. Lo dice Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste nel corso del suo intervento in videomessaggio agli Stati Generali della Prevenzione che si svolgono oggi e domani alla Stazione Marittima di Napoli.

“L’Italia – dice Lollobrigida – è leader nel sistema della protezione delle indicazioni geografiche, che non sono una forma di protezionismo, ma una garanzia, per le persone che consumano, del valore e della storia dei nostri prodotti”.

“In questi anni – prosegue – abbiamo lavorato per tutelare il nostro modello promuovendolo attraverso iniziative nazionali e internazionali. Ora lavoriamo per promuovere l’educazione alimentare nelle scuole attraverso una campagna, che finalmente riesca a stare al passo con obiettivi, per l’utilizzo di frutta di stagione e di prodotti alimentari a km 0 che garantiscono maggior benessere”.

