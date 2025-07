Lollobrigida “Impegnarsi per evitare dazi Usa al 17% sui prodotti alimentari”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa non ha aiutato in una prima fase, chiamava alla guerra commerciale contro gli Stati Uniti, nel tempo si sono abbassati i toni, speriamo che in queste ore si definisca un accordo buono per entrambi, ma non arrivo a sperare nei dazi zero. Mancano poche ore, aspettiamo l’esito della trattativa. Se sarà tollerabile per la nostra filiera bene, altrimenti troveremo modi per correre ai ripari per quanto possibile, il nostro Governo ha sempre dimostrato di trovare soluzioni concertate con il mondo della rappresentanza per far vivere bene le nostre imprese”.

Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto nel pomeriggio in un panel della rassegna Forum in Masseria, sulla possibilità dei dazi Usa al 17% sui prodotti alimentari. “Credo che le istituzioni debbano impegnarsi a evitare che ci siano (i dazi) o a trovare un compromesso fra Europa e Stati Uniti, c’è la necessità di mantenere imprescindibile un importante rapporto commerciale ma anche politico con gli Stati Uniti – ha aggiunto Lollobrigida -. Abbiamo lavorato in questi mesi, insieme all’intero Sistema Italia, per dissuadere da scelte che mettessero in difficoltà il nostro export”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)