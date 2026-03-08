Lollobrigida “Dalle imprenditrici agricole contributo allo sviluppo del nostro sistema”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 2026 è stato riconosciuto da FAO, IFAD e World Food Programme come Anno Internazionale della Donna Agricoltrice: un riconoscimento che valorizza il contributo fondamentale delle donne alla crescita dell’agricoltura e alla sicurezza alimentare globale. In Italia quasi un’azienda agricola su tre è guidata da una donna: imprenditrici che ogni giorno, con competenza e visione, contribuiscono allo sviluppo del nostro sistema agroalimentare e alla valorizzazione delle aree rurali. A tutte le donne che lavorano la terra, guidano imprese e custodiscono il territorio va oggi il nostro ringraziamento. Buona Giornata Internazionale della Donna”. Lo scrive il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui social.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).