ROMA (ITALPRESS) – “Quest’anno credo ci siano ulteriori motivazioni per riuscire a fare della cucina italiana un simbolo di qualità, di benessere, di modo di stare insieme che riesce a garantire qualità al resto del mondo e ovviamente lavoro e ricchezza in Italia. Oggi i numeri ci dicono che il sistema legato alla cucina italiana e alle nostre produzioni garantisce quasi il 15% del prodotto interno lordo, quindi è un elemento di particolare forza. Grazie alla nostra diplomazia, quella formale, grandiosa nella capacità dei nostri diplomatici nel mondo, l’Italia si sta affermando sempre più per un punto di riferimento anche in contesti difficili. E poi c’è una diplomazia parallela alla nostra ristorazione nel mondo che è un punto di distribuzione ma è anche un punto di conoscenza di quella che è la nostra cultura che passa anche per il cibo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell’evento di lancio dell’XI edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo “Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d’eccellenza”.

Per tutelarla, “la prima cosa è farla conoscere per distinguere i prodotti cosiddetti ‘italian sounding’ dai prodotti originali, cioè evitare che qualcuno tenti di scatolare prodotti che nulla hanno a che fare con il nostro modello attento alla sicurezza alimentare, alla qualità, al benessere che garantiscono i nostri prodotti, oltre al giusto costo, e che se ne appropri lavorando poi su una concorrenza sleale rispetto ai nostri produttori, perché produrre qualità ha un costo molto più elevato e quindi competere sul prezzo con chi crea la scatola ma non il contenuto è molto difficile”, spiega il ministro Lollobrigida.

“Poi c’è ovviamente un lavoro dal punto di vista normativo che in Italia abbiamo realizzato”, ad esempio “con la legge di tutela del sistema agroalimentare italiano, che mette in condizione oggi di avere ma un sistema sanzionatorio e di controlli molto più accurati e impattanti sui fattori di rischio. E poi, a livello europeo, la protezione delle indicazioni geografiche e dell’economia legata alle denominazioni, particolarmente importante per noi perché siamo leader nelle indicazioni geografiche, ma anche per tutto il mondo: non solo per i Paesi che oggi hanno questo tipo di meccanismo come garanzia delle produzioni consolidate, ma anche per i paesi in via di sviluppo. Oggi immaginare in Africa e in Asia una garanzia di protezione per le indicazioni geografiche significa garantire una crescita economica per le comunità rurali e per i piccoli produttori, quindi difendere anche la sovranità alimentare delle altre nazioni, oltre che la nostra”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

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