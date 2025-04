ROMA (ITALPRESS) – “Era fondamentale dare una risposta all’appello di chi nel tempo si era affermato nella sua attività in Italia e nel mondo, ma soffriva nel vederselo riconosciuto ufficialmente ovunque ma non in patria. Ringrazio i maestri premiati per la passione, la competenza e l’esempio che offrono ogni giorno: saranno i primi nomi incisi nella storia di un’Italia che non pretende di essere prima, ma nemmeno seconda a nessuno”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, durante la prima edizione del Premio Maestro dell’Arte della Cucina italiana.

“Questa cerimonia nasce dalla consapevolezza che l’Italia è da sempre patria di saperi, mestieri, tradizioni e tecniche che rendono unico il nostro modo di produrre, trasformare e raccontare la nostra cultura alimentare – continua Lollobrigida, -. Eppure fino ad oggi non esisteva un riconoscimento ufficiale e strutturato per coloro che hanno saputo distinguersi in questo ambito: altre nazioni hanno da tempo valorizzato le proprie eccellenze artigianali e oggi anche l’Italia, grazie all’impegno concreto di questo governo che ha creduto fin dall’inizio in chi custodisce e innova le nostre tradizioni gastronomiche, ha un riconoscimento così importante”.

“In queste ore l’apprensione dei mercati rispetto a nuovi eventuali dazi non ci deve far dimenticare i record raggiunti in questi anni, con primati nella Dop Economy, nell’export del vino, nella valorizzazione di olio e formaggi in Europa e nel mondo, nell’affermazione della pizza italiana come eccellenza alimentare, nell’aver spiegato il valore del gelato artigianale italiano”, ha sottolineato il ministro sui dazi: “Siamo una superpotenza in ambito agricolo e sapremo vincere ogni sfida, perché abbiamo imprese eccellenti ed era sufficiente avere un governo che sia di supporto e non di ostacolo – prosegue Lollobrigida -. Oggi premiamo uomini e donne straordinarie, dando il via a un percorso che valorizza grandi tradizioni del nostro saper fare: gelateria, cucina, viticultura, gastronomia, arte casearia e arte della pizza. Questa non è solo una celebrazione del presente e dell’eccellenza, ma uno sguardo verso il futuro: i maestri premiati saranno coinvolti nel dialogo con il mondo della scuola per raccontare la loro esperienza, trasmettere competenze e ispirare i talenti di domani”.

