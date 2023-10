Locatelli “Non ci sono tagli sulle risorse per la disabilità”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Le risorse che erano state posizionate anche dal precedente Governo non hanno potuto ancora essere utilizzate. Le risorse del 2023 sono slittate a decorrere, 85 milioni per ogni anno a partire dal 2026. La legge delega verrà attuata dal primo gennaio del 2025 con una sperimentazione, quindi quell’anno le risorse sono più che sufficienti, poi andrà a regime dal 2026", ha spiegato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine della sua visita a Caivano. xc9/ads/gsl