Locatelli “1000 giovani con disabilità assunti a tempo indeterminato”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono ormai 1000 i giovani con disabilità assunti a tempo indeterminato dagli enti del Terzo settore, beneficiari delle risorse stanziate dal Ministero per le Disabilità”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Abbiamo incrementato il fondo messo in campo con la legge del 1 maggio 2023 per supportare l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità entro i 35 anni, e le risorse investite hanno raggiunto i 22 milioni di euro – spiega Locatelli-. Sono risorse importanti per gli enti del Terzo settore impegnati quotidianamente nella valorizzazione dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità”.

“Intendo continuare a lavorare in questa direzione -conclude il Ministro Locatelli – garantendo supporto agli enti del Terzo settore e alle azioni portate avanti per dare valore e dignità alla vita di ogni persona”.

