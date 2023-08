VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – Dopo il ritiro della Russia dall’accordo sul grano, il porto di Klaipeda potrebbe diventare un nuovo punto di accesso per i prodotti agricoli ucraini. La Lituania ha proposto di consegnare grano ucraino al porto attraverso il fiume Niman. L’utilizzo di un corridoio d’acqua interno può essere la migliore soluzione logistica. Contribuirebbe anche allo sviluppo del trasporto merci sul fiume più grande del paese. Quando si trasporta il grano ucraino su rotaia e lo si ricarica a Kaunas, sarebbe necessario cambiare binario e trasbordare il carico da un treno all’altro, non una ma due volte. L’eliminazione del trasferimento aggiuntivo del grano ridurrebbe significativamente i costi. Il trasporto di merci per vie navigabili interne può essere più economico del 30-40% rispetto a quello via terra. Inoltre, è possibile migliorare le capacità di stoccaggio e trasbordo del grano dell’azienda Linas Agro, già operativa presso gli ormeggi di Nieman. Inoltre, la costruzione della linea ferroviaria europea per Klaipeda richiederà tempo. Tuttavia, la Lituania potrebbe ricevere grano ucraino e altri carichi nel porto di Klaipeda includendo le sue vie navigabili interne nella catena di trasporto. E il porto potrebbe diventare un’alternativa ai porti polacchi di Danzica e Gdynia.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

