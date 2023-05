LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Italia continua ad essere la destinazione più popolare per i maltesi. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, il 35,4 per cento di chi viaggia all’estero sceglie l’Italia come il paese preferito.

Durante i primi tre mesi di quest’anno, oltre 56.000 maltesi hanno visitato l’Italia, con un aumento di oltre 23.500 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ci sono solo 273km di distanza tra Malta e l’Italia e per i turisti maltesi l’Italia offre una vasta esperienze turistica e con tanta accessibilità e la breve distanza di viaggio, questi fattori contribuiscono alla popolarità di questa destinazione.

Il turista maltese spende di più durante le vacanze all’estero. Secondo le statistiche ufficiali c’è stato un aumento del 6% nei primi tre mesi di quest’anno rispetto al periodo gennaio-marzo 2022. La spesa media per vacanza quest’anno è stata di 832 euro, rispetto ai 782 euro dell’anno scorso. La spesa totale dei turisti maltesi che si sono recati in luoghi fuori Malta ha superato i 131,6 milioni di euro.

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica, durante il primo trimestre di quest’anno c’è stato un aumento del 79% dei turisti maltesi che hanno viaggiato all’estero; più di 158.000 tra gennaio e marzo di quest’anno rispetto a poco più di 88.000 persone che hanno viaggiato nel primo trimestre dello scorso anno. La metà di tutti i viaggiatori aveva un’età compresa tra i 25 ei 44 anni, seguita da quelli nella fascia di età 45-64 anni.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).