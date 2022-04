NAPOLI (ITALPRESS) – La classe dirigente di Forza Italia in Campania al gran completo si è unita al coordinatore nazionale Antonio Tajani per presentare la tappa partenopea della convention “L’Italia del Futuro”, manifestazione organizzata dagli azzurri alla Mostra d’Oltremare di Napoli i prossimi 20 e 21 maggio. Dal coordinatore regionale Domenico De Siano a quello cittadino Fulvio Martusciello passando, fra gli altri, per Antonio Pentangelo, Franco Silvestro, Stefano Caldoro, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi e Annarita Patriarca: ci sono tutti i vertici regionali del partito (e i pochi assenti sono giustificati dallo stesso Tajani) nella sede di Forza Italia a Napoli dove sono stati svelati i caratteri principali della manifestazione che coinvolgerà circa 4000 delegati, 200 sindaci e 750 consiglieri comunali. Parteciperanno alla due giorni anche personalità del mondo produttivo, oltre ai vertici del Partito Popolare Europeo. Non prevista, per il momento, la presenza di esponenti provenienti dalle altre forze di centrodestra. Nella giornata di sabato 21, a chiudere la rassegna, come era accaduto poche settimane fa a Roma, sarà il presidente Silvio Berlusconi: “Lui è un napoletano che parla milanese, l’abbiamo sempre detto e sapete come il suo cuore sia legato a questa città” spiega Tajani parlando proprio del leader degli azzurri. “L’evento di Roma ha dimostrato che Forza Italia è in buona salute. Mi è appena arrivato un sondaggio che ci da al 10,8%, significa che siamo importanti per la vittoria del Centrodestra. Questo perché siamo seri, credibili e affidabili e diamo risposte concrete ai cittadini italiani ascoltando il mondo della produzione e del lavoro” prosegue Tajani che è arrivato a Napoli accompagnato anche dal capogruppo degli azzurri alla Camera Paolo Barelli. Tocca proprio al coordinatore nazionale illustrare le linee tematiche della convention di maggio. “Il filo conduttore di questo appuntamento sarà Forza Italia che unisce il nord al sud. Vogliamo portare una visione diversa del Mezzogiorno del nostro Paese che non deve più andare con il cappello in mano a chiedere assistenzialismo. Non pensiamo che il nord debba essere la locomotiva del Paese: l’Italia deve vincere la sfida della doppia crisi, quella economico-sanitaria e quella conseguente alla guerra. Per farlo nord e sud devono stare insieme e il sud deve essere protagonista sfruttando le risorse del Pnrr e determinante con la sua crescita per risolvere i problemi del Paese”. Accanto al tema principale l’idea è quella di aprire il dibattito anche sulla questione energetica: “Parleremo di questa crisi che sta toccando ogni cittadino italiano. Arrivano bollette molto care e dobbiamo fare in modo che la guerra non abbia ricadute devastanti sulle nostre famiglie. Bene il Decreto Bollette ma si tratta soltanto di un primo passo” sostiene Tajani che punta a un “nucleare pulito per arrivare all’autonomia di gas”.

