PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – E’ tutto oro quello che luccica quando in pedana c’è il fioretto azzurro. Doppio trionfo per l’Italia del ct Simone Vanni che vince, dominandole, entrambe le prove a squadre nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di specialità a Plovdiv. Si conferma leader incontrastato del panorama mondiale il Dream team femminile: Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Anna Cristino battono in finale la Francia (45-26) a coronamento di un’altra gara dominata dall’alba al tramonto. E si riprendono il gradino più alto del podio, che spetta ai campioni mondiali in carica, anche i ragazzi: Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini conquistano la competizione maschile senza lasciare nulla agli avversari, compresa la Russia sconfitta (45-27) nell’ultimo atto.

Il Dream Team è sempre d’oro. E’ la nona sinfonia delle fiorettiste azzurre: nove successi consecutivi per una squadra che perse l’ultimo assalto (proprio contro le transalpine in semifinale) quasi un anno e mezzo fa al Mondiale di Tbilisi 2025 e da allora non si è più fermata. Anche oggi, in Bulgaria, l’Italia è stata inarrestabile: al debutto ha sconfitto la Romania (45-32) negli ottavi, poi ha regolato la Corea (45-34) nei quarti e in semifinale, con una prestazione di solidità e lucidità, ha sconfitto anche il Giappone per 45-39 approdando all’ultimo atto. In finale non c’è stato scampo per le francesi: 45-26 il punteggio con cui Martina Favaretto (che ha festeggiato il 25° compleanno in pedana), capitan Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva stagionale in due prove di Coppa del Mondo.

Un’ora dopo l’oro del Dream Team, è arrivato anche il trionfo dell’Italia del fioretto maschile. Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, campioni del mondo in carica, volevano riprendersi subito il gradino più alto del podio che era sfuggito nella prima tappa stagionale di Coppa a Takamatsu (dove un mese fa avevano conquistato il bronzo) e lo hanno fatto con una prestazione da campioni. Battuto negli ottavi il Brasile (45-23), il quartetto italiano nei quarti ha sconfitto la Cina (45-34) e in semifinale, con un’altra prova d’autorità, ha superato anche l’ostacolo Giappone con il punteggio di 45-34. Si è arrivati così al match per l’oro contro la Russia, avversaria forte e in grande forma, che però gli azzurri hanno dominato fin dalle prime frazioni. Il risultato di 45-27 è specchio fedele della supremazia in pedana dei nostri fiorettisti che hanno fatto risuonare per la seconda volta l’Inno di Mameli a Plovdiv. Per il gruppo del ct Simone Vanni, affiancato in Bulgaria dai tecnici Alessandro Puccini, Marco Ramacci e Luca Simoncelli, va così in archivio un weekend di Coppa del Mondo strepitoso, che ieri aveva riservato quattro medaglie italiane nelle gare individuali, con la tripletta femminile – il trionfo di Anna Cristino, l’argento di Aurora Grandis e il bronzo di Martina Favaretto – e il secondo posto di Tommaso Marini nella prova maschile.

Il bilancio finale della scherma azzurra in questo fine settimana (con tre podi della spada che arricchiscono il bottino del fioretto) è di nove medaglie. Nel dettaglio: quattro d’oro (la spadista Alberta Santuccio a Wuxi, la fiorettista Cristino ieri a Plovdiv e le due squadre di fioretto oggi), tre d’argento (Matteo Galassi nella spada a Berna, in Bulgaria i fiorettisti Marini e Grandis) e due di bronzo (Favaretto a Plovdiv e il team degli spadisti in Svizzera). Un’altra prova di forza. Nelle altre prove a squadre di Coppa del Mondo disputate oggi, sesta posizione per l’Italia della spada femminile a Wuxi (con Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Gaia Traditi e Lucrezia Paulis); al Cairo, invece, 11esimo il team azzurro maschile (Pietro Torre, Cosimo Bertini, Matteo Neri e Leonardo Reale) e 15esima la squadra femminile (Mariella Viale, Michela Battiston, Manuela Spica e Claudia Rotili). Prossimi appuntamenti nel primo weekend di dicembre per la spada a Tashkent e la sciabola nel Grand Prix di Orleans. Per il fioretto, invece, appuntamento dal 10 al 13 dicembre nella tappa di Coppa del Mondo di Shanghai.

– foto Bizzi/FIS –

(ITALPRESS).

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