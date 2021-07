BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L’Italbasket approda alle Olimpiadi dopo 17 anni. Gli azzurri di Meo Sacchetti hanno vinto il torneo preolimpico battendo nettamente in finale la Serbia con il punteggio di 102-95 all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Questi i parziali per gli azzurri: 28-22, 57-45, 80-63. Top scorer Nico Mannion con 24 punti, poi Achille Polonara con 22, Simone Fontecchio con 21, Alessandro Tonut con 15. Gara mai in discussione, con i padroni di casa una sola volta in vantaggio per tutto il match (31-30 al 12’30”) e con gli azzurri avanti anche di 24 in due occasioni nel terzo quarto (73-49 e 77-53). L’ultima partecipazione per la nazionale di basket maschile ai Giochi olimpici è datata 2004, quando la squadra allenata da Carlo Recalcati conquistò l’argento ad Atene. “Finalmente ce l’abbiamo fatta” il commento all’Italpress del presidente della Federbasket Gianni Petrucci. “Sembrava quasi che non potevamo

avere questa grande soddisfazione” ha aggiunto un emozionato

numero uno della Fip, che esulta con il Coni che “così batte

tutti i record”. La qualificazione della Nazionale di basket,

infatti, fa toccare all’Italia Team il numero record di

qualificati: 384 azzurri che vivranno a Tokyo il loro sogno

olimpico. Tra i primi a complimentarsi con gli azzurri del basket anche il capitano della Nazionale di calcio, Giorgio Chiellini.

(ITALPRESS).