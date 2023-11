ROMA (ITALPRESS) – “Con la firma della bozza di intesa sul rinnovo dei contratti collettivi delle Fondazioni lirico-sinfoniche siamo vicini a raggiungere un traguardo atteso da 20 anni. Si conferma, dunque, l’attenzione del Governo per l’Opera italiana, patrimonio della cultura della Nazione”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Ringrazio il sottosegretario Gianmarco Mazzi e il direttore generale della Direzione Spettacolo, Antonio Parente, per l’impegno affinchè si giunga rapidamente alla conclusione di quello che sarà un accordo storico per il settore”, ha aggiunto il ministro.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]