Giobbe Covatta compie 70 anni e torna in scena

ROMA (ITALPRESS) – “70. Riassunto delle puntate precedenti”, una sorta di viaggio attraverso i temi e i monologhi che hanno caratterizzato la sua produzione artistica, è lo spettacolo che vede in scena Giobbe Covatta che l’11 giugno compie 70 anni.

Nato a Taranto e cresciuto a Napoli, nel 1991 esordisce al teatro Ciak di Milano con l’opera Parabole Iperboli. Nel 1994, con la collaborazione di Greenpeace, realizza uno spettacolo che tratta la salvaguardia delle balene con il titolo Aria Condizionata, dall’irriverente sottotitolo (“e le balene mò stanno incazzate…“). Dal 1995 al 1997 è sempre in scena, prima con lo spettacolo Primate Assoluto, poi debuttando a Roma al Teatro Parioli con Io e Lui, scritto e diretto con Vincenzo Salemme e Francesco Paolantoni, e infine con Art, dove viene diretto da Ricky Tognazzi.

Grandissimo successo a livello nazionale è il suo Dio li fa e poi li accoppa, tanto da convincerlo a concedere il bis con Dio li fa… Terzo millennio. Nel 1993 esordisce anche sul grande schermo con Pacco, doppio pacco e contropaccotto, poi prosegue con Camere da letto,prosegue poi la sua carriere con”ricchi ma poveri”interpretando il prete in cerca di capire chi ha vinto alla lotteria nel 1997. Nel 1999 è protagonista in Muzungu – Uomo bianco. Nel biennio 2001 e 2002 ritorna in teatro con la commedia Double Act al teatro Parioli e riappare anche su Rai 2, con a fianco Serena Dandini e Corrado Guzzanti, nel programma L’ottavo nano.

Nel frattempo, ha molta fortuna anche in campo editoriale dove i suoi libri riscontrano un ottimo successo di pubblico. Già con il primo libro Parola di Giobbe, rivisitazione della Bibbia, pubblicato nel 1991, sbanca le classifiche con un milione di copie vendute. Nel 1993 e nel 1996 pubblica Pancreas – Trapianto del libro Cuore e Sesso? Fai da te!. Nel 1999 ritorna con Dio li fa e poi li accoppa, da cui trae uno spettacolo teatrale, dove rivisita la Creazione e il Diluvio. Covatta è anche ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).