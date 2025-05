L’incontro tra Roberto Bolle e gli studenti della Cattolica, Beccalli “Danza forma di educazione”

MILANO (ITALPRESS) – La danza “è una forma di educazione che coinvolge le intelligenze multiple – la mente, il cuore e il corpo. Danzare, dunque, è arte vera e aperta, un’arte che può diventare, anche, uno strumento educativo straordinario, inclusivo e potente in grado di ‘costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro’ come ci ha esortato da subito a fare Papa Leone XIV”.

Lo ha sottolineato la rettrice dell’Università Cattolica di Milano, Elena Beccalli, intervenendo in apertura all’incontro del ballerino Roberto Bolle con gli studenti con gli studenti dell’Ateneo.

“Come docente, oltre che come Rettore, mi sento di poter dire che la danza, per molti versi, può essere paragonata allo studio. Nelle nostre aule, infatti, invitiamo costantemente le studentesse e gli studenti a vivere l’esperienza universitaria con forte e appassionata partecipazione – ha proseguito la rettrice -. Non vogliamo essere solo un luogo di trasmissione del sapere, ma un laboratorio in cui fare esperienza del sapere. Ciò significa non semplicemente assimilare concetti e nozioni, ma sviluppare pensiero critico, coltivare relazioni, affrontare la fatica e le sconfitte come parte essenziale del percorso”.

Significa, inoltre, “comprendere il valore della costanza, come chiave per fare bene ciò che si sceglie di fare, dandogli un senso autentico e profondo. Questo presuppone un coinvolgimento attivo degli studenti, un loro reale protagonismo. È il nostro modo di intendere l’educazione, elogiato anche dal Presidente Sergio Mattarella pochi giorni fa in un incontro al Quirinale per la presentazione del Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo”.

“Dico sempre che l’Università Cattolica del Sacro Cuore aspira a essere la migliore università per il mondo – ha concluso Beccalli -. L’occasione odierna lo attesta in maniera emblematica, perché, coinvolgendo le giovani generazioni, le rende protagoniste offrendo un assaggio della grande festa della danza che Milano ospiterà a settembre”, On Dance, la manifestazione di danza diretta da Roberto Bolle.

