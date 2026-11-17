ROMA (ITALPRESS) – “Investire solo negli ospedali significa investire nella malattia; investire nella prevenzione vuol dire investire nella salute”. Lo ha affermato il Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Francesco Schittulli, intervenuto sabato 14 novembre a La salute comincia prima. Conoscere per vivere meglio, le due giornate dedicate alla prevenzione promosse da Casagit Salute all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

Un messaggio che parte dai numeri: nel 2025 ha aderito agli screening oncologici meno di una persona su due tra quelle invitate, 7,5 milioni su 17,7 milioni; per il tumore del colon-retto, nel 2024, l’adesione si è fermata al 21,1% al Sud, contro il 46,8% del Nord. Francesco Schittulli ha parlato nel corso dell’incontro di apertura della due giorni, dal titolo Prevenire insieme. Istituzioni, welfare e sanità integrativa, introdotto dal messaggio del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha indicato nella prevenzione una priorità del Governo.

Il Presidente Nazionale LILT ha richiamato la necessità di un cambio di prospettiva: “Dobbiamo diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e iniziare a prevenire quando si è ancora in salute”. “Per colmare il divario tra Nord e Sud – ha poi sottolineato Schittulli – è necessario avvicinarsi alle persone, con servizi, informazione chiara e accompagnamento, attraverso un’alleanza definita tra i diversi attori. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce i programmi organizzati, ma serve un cambiamento di rotta, distinguendo con chiarezza la medicina diagnostica, territoriale, al servizio della persona sana, dalla medicina terapeutica, che è quella dell’ospedale. La LILT, con la sua rete sul territorio, avvicina le persone, le informa e le accompagna, a partire dalla scuola”.

La LILT ha patrocinato le due giornate ed è stata presente con un’unità mobile nella quale sono state eseguite mammografie ed ecografie mammarie, per un totale di 60 visite senologiche, offrendo un’occasione concreta di prevenzione oncologica.

– Foto ufficio stampa LILT –

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