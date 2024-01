GENOVA (ITALPRESS) – La Liguria vara i primi 42 milioni per abbattere le liste d’attesa acquistando prestazioni dai privati. Lo ha spiegato il presidente Giovanni Toti a margine del Consiglio regionale solenne per il Giorno della Memoria. “Il piano ha due gambe – ha spiegato Toti -. Una gamba è legata alle gare che stiamo facendo per acquisire maggiori prestazioni nel mondo del privato gratuito per i cittadini. Ieri si è chiusa la gara per la diagnostica, cioè Tac, ecografie, lastre e partirà nel giro di 30 giorni la gara da 35 milioni per prestazioni cliniche, chirurgiche e mediche come cateratte, bassa complessità operatoria, ortopedia. Questo consentirà di mettere sul mercato una serie importante di prestazioni. Calcolando che abbiamo inevasi circa 50 milioni di euro, se sommiamo 35 milioni ai 7 per la diagnostica, è un progetto che ambiziosamente vorrebbe annullare questo gap”. “La seconda gamba – ha aggiunto Toti – è organizzare il sistema pubblico nel modo più efficiente possibile. Porteremo in giunta la settimana prossima una cabina di regia coordinata dall’ingegner Castanini che dovrà mettere insieme i Cup delle varie aziende e omogeneizzare le prestazioni. Un progetto ambizioso che dovrebbe dare maggiore efficienza alla sanità pubblica”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).