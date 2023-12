GENOVA (ITALPRESS) – “La manovra di quest’anno è tra le più complete in assoluto. In otto anni mai una legge di stabilità, in un momento così complesso, importante e carico di opportunità, è andata esattamente nella direzione che serve per continuare il trend di crescita della Liguria”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Giovanni Toti presentando i documenti di bilancio in apertura della sessione di fine anno del Consiglio regionale. In particolare, ha aggiunto Toti, “sulla sanità pubblica il bilancio della Liguria e ai massimi della sua storia, grazie ai 3 miliardi del Governo e grazie ai fondi che abbiamo stanziato direttamente. Il piano di edilizia sanitaria per gli ospedali, il piano di edilizia territoriale, le assunzioni fatte nel 2023 che andranno avanti nel 2024, garantiscono al sistema pubblico tutti i finanziamenti che ci sono senza nessun taglio”.

Poi ha aggiunto: “Siamo ben consapevoli che la situazione intorno a noi è complessa. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro fatto da giunta e consiglio, con tutti gli stakeholder del sistema. E’ una legge che porta crescita e sviluppo, senza dimenticare l’equità. Credo che quest’anno, in un contesto particolare di difficoltà e opportunità, sia uno sforzo che porterà benefici. E’ una legge che continua a sostenere la crescita della Regione, con molti investimenti che si aggiungono a quelli del Pnrr, che mantiene una domanda interna importante e dall’altra parte garantisce alle famiglie più fragili una serie di servizi che non esistevano per sostenerne i redditi”. Le proposte delle opposizioni? “Le valuteremo se sono proposte coerenti e non propagandistiche”, conclude Toti.

