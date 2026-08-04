Liguria, sequestrata discarica abusiva a Ventimiglia

GENOVA (ITALPRESS) - I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova hanno scoperto e interrotto un'attività illecita di gestione dei rifiuti in un'area di circa 2.000 metri quadrati a Ventimiglia, tra il fiume Roja e la linea ferroviaria. L'indagine è partita da una ricognizione aerea effettuata con elicotteri dotati di sistemi di osservazione avanzati, che ha individuato una discarica abusiva. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Imperia e sviluppati dalla Sezione Operativa Navale di Imperia, hanno permesso di verificare che il sito, nella disponibilità di una società monegasca e di una ditta italiana, ospitava circa 500 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui materiali da demolizione, rottami ferrosi, oli esausti e altri scarti gestiti senza autorizzazioni. mgg/mrv