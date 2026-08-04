Catania, due chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto

CATANIA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato un uomo di 68 anni trovato in possesso di circa 2,1 kg di cocaina, nascosti in un vano segreto ricavato nel cruscotto della sua auto durante un controllo al casello autostradale di Catania-San Gregorio. La droga, sequestrata insieme al veicolo, avrebbe fruttato circa 400.000 euro sul mercato dello spaccio. L'arresto e il sequestro sono stati convalidati dal Tribunale di Catania. L'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva. mgg/mrv (fonte video: Guardia di Finanza)