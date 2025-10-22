La Liguria è la prima in Italia nella gestione delle Reti Tempo-Dipendenti

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria si conferma tra le regioni più virtuose a livello nazionale e prima in classifica nella gestione delle Reti Tempo-Dipendenti. È quanto emerge dalla Quarta Indagine Nazionale per i Servizi Sanitari regionali condotta da Agenas sui dati 2023 e presentata oggi a Roma.

Nel rapporto, la Liguria ottiene risultati di eccellenza nelle principali aree oggetto di valutazione: rete cardiologica per l’emergenza, rete Trauma, rete Emergenza-Urgenza e figura tra le regioni con il punteggio complessivo migliore, a conferma dell’elevato livello di organizzazione e risposta del sistema di emergenza-urgenza.

“Questi risultati collocano la Liguria tra le regioni più performanti d’Italia, confermando l’efficienza e l’efficacia dei percorsi assistenziali integrati per le patologie tempo-dipendenti – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria-. I dati confermano l’efficacia del modello ligure, che punta su rete, integrazione e qualità del servizio dichiara-. Continueremo a lavorare per rafforzare la presa in carico e la tempestività degli interventi, affinché questi risultati possano essere consolidati”.

La valutazione Agenas sottolinea l’importanza della pianificazione organizzativa come leva strategica per migliorare la qualità degli esiti clinici, garantendo la continuità dei percorsi acuti e post-acuti e riducendo la mortalità per le principali emergenze tempo-dipendenti.

