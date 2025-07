Liguria, presentati i risultati dei progetti “Reagire” finanziati dal bando Abilità al Plurale

COGORNO (ITALPRESS) – L’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro ha partecipato a Cogorno alla presentazione dei risultati del progetto “Reagire” e all’avvio della sua evoluzione, “3*Reagire”, entrambi finanziati rispettivamente dalla seconda e terza edizione del bando regionale Abilità al Plurale. Ogni progetto ha ricevuto un finanziamento di 700 mila euro attraverso il Fondo Sociale Europeo.

I due interventi, che promuovono inclusione e autonomia per le persone fragili, sono il frutto di un’ampia rete di soggetti attuatori: Villaggio del Ragazzo, ente Forma di Chiavari, Accademia del Turismo, Sentiero di Arianna, Cooperjob, Albergo Etico, Cooperativa Sociale Golfo del Tigullio insieme a enti pubblici, associazioni di categoria e partner privati. “Si tratta di due esperienze virtuose – dichiara l’assessore – che combinano formazione, imprenditorialità sociale e lavoro, dimostrando come la sinergia tra pubblico, privato e terzo settore possa generare risultati concreti, sostenibili e replicabili”.

Grazie al primo progetto è nata L’Agricola, impresa agricola del Villaggio del Ragazzo, che produce biologico e offre tirocini e borse lavoro a persone in difficoltà. A Chiavari, invece, sarà realizzata una struttura ricettiva etica, immersa nel verde, pensata per essere inclusiva e sostenibile. “Finché ci sarà chi, con passione, competenza e visione, saprà trasformare le risorse in opportunità – ha concluso l’assessore Ferro – continueremo a investire con convinzione nella formazione che crea lavoro, dignità e inclusione”.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS).