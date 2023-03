GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente Giovanni Toti ha donato oggi la bandiera ufficiale della Regione Liguria a Ilaria Gallio, la docente che lo scorso 3 marzo sull’autostrada A10 impedì un incidente al pullman su cui viaggiava insieme ad un gruppo di studenti, prendendo il controllo del mezzo allo sbando.

“In questi anni abbiamo donato la bandiera di Regione Liguria a chi si è distinto, in tutti i campi, come simbolo di stima e apprezzamento – ha commentato il presidente Toti durante la cerimonia – Ci sembrava quindi giusto consegnarla anche a Ilaria, che con la sua prontezza e capacità di comprendere e gestire la situazione ha contribuito ad evitare una possibile tragedia. Il suo gesto meritava un riconoscimento da parte delle istituzioni, sia per il suo intervento in quel frangente che per il lavoro di tante maestre che quotidianamente garantiscono istruzione, cura e sicurezza ai cittadini più piccoli”.

