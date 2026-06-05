Controlli ai confini italo-svizzeri, sequestrati beni di lusso e droga

TORINO (ITALPRESS) – Una maxioperazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza, condotta ai confini italo-svizzeri in quattro giorni durante le festività dell’Ascensione, ha portato al sequestro di beni di lusso, valuta, merci di contrabbando e stupefacenti. L’intervento ha interessato i principali valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, Gran San Bernardo e la Stazione internazionale di Domodossola, in un periodo caratterizzato da un forte incremento del traffico di viaggiatori.

In Valle d’Aosta sono stati intercettati oltre 26.000 euro non dichiarati e sequestrati beni di lusso, tra cui 4 orologi Longines del valore di oltre 11.500 euro. Nel Verbano – Cusio – Ossola, i controlli sul territorio hanno portato al rinvenimento di circa 150 grammi di sostanze stupefacenti e all’accertamento di violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente.

Sono stati sequestrati per contrabbando un orologio Chopard (mod. “Happy Sport” con diamanti) del valore di 16.500 franchi svizzeri e un’autovettura Mercedes (mod. E300 DE) del valore di oltre 75.000 euro, per contraffazione pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi (Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Chloè). Per garantire la massima capillarità e presidio del territorio, sono stati impiegati 35 funzionari Adm, provenienti da diversi uffici della Direzione territoriale che, in sinergia e collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno pianificato turni e presidi dell’azione congiunta.

– Foto tratta da video GDF –

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