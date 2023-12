GENOVA (ITALPRESS) – Lutto nella politica ligure: il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sauro Manucci è morto ieri sera, stroncato da un malore. E’ successo a margine di una cena augurale con la maggioranza e il presidente Giovanni Toti in un ristorante di Genova. Manucci si è accasciato a terra dopo essere uscito dal locale: vani sono stati i tentativi di rianimazione da parte dell’assessore regionale Angelo Gratarola, medico anestesista, e la corsa al vicinissimo ospedale Galliera. Manucci, nato alla Spezia, aveva 70 anni ed era un veterano della destra ligure. Dal 1997 era presente sulla scena politica come consigliere comunale della città levantina, sempre rieletto. E’ stato più volte campione di atletica leggera e campione italiano della Marina militare, per poi dedicarsi all’insegnamento dell’educazione fisica negli istituti scolastici. Questa mattina il consigliere regionale Ferruccio Sansa dell’omonima lista di opposizione ha deposto un mazzo di tulipani bianchi sul suo scranno in aula. Colleghi di partito e collaboratori del gruppo di Fratelli d’Italia si sono stretti nel dolore. La giornata di lutto coincide con l’ultima sessione di lavori del Consiglio regionale, chiamato oggi a votare i documenti di bilancio. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta hanno espresso profondo cordoglio: “La morte improvvisa di Sauro ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Solo poche ore fa eravamo insieme, con tutta la nostra maggioranza, per scambiare gli auguri di Natale, e poco dopo è arrivata la drammatica notizia. Perdiamo un collega, un uomo delle istituzioni e della politica, da tanti anni impegnato in Liguria e per i liguri. In questo momento non si possono aggiungere altre parole se non quelle di affetto rivolte alla sua famiglia e a tutte le persone a lui care. A loro va il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”. Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei hanno espresso, insieme al vicepresidente Armando Sanna e al consigliere segretario Claudio Muzio, il cordoglio di tutta l’assemblea legislativa: “Siamo ancora increduli e attoniti per il gravissimo lutto che ha colpito il Consiglio regionale e tutta la comunità ligure. E’ profondissima la commozione per la perdita non solo di un collega, ma anche di un amico, un uomo benvoluto da tutti, che ha fatto della passione politica – dichiara il presidente – un impegno costante nelle istituzioni da oltre trent’anni e fino all’ultimo giorno. Tutti lo ricordiamo presente anche ieri nella seduta dedicata ai provvedimenti di bilancio con l’attenzione e la competenza che lo hanno sempre qualificato”.

“Sauro lascia un grande vuoto anche, e soprattutto, in quest’aula dove ha trasferito il suo impegno partecipando attivamente ai lavori del Consiglio e della I, III e VI commissione in cui ha sempre profuso impegno e convinta partecipazione, ma senza dimenticare mai il suo territorio attraverso l’attività politica nel Consiglio comunale della Spezia, di cui ha fatto parte dal 1997. Con la sua scomparsa, la Liguria e Spezia – conclude Medusei – perdono una personalità politica di primo piano, un uomo legato alla sua gente e al suo territorio, un instancabile rappresentante delle Istituzioni”. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dai rappresentanti politici di maggioranza e opposizione. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Consiglio Regionale Liguria