Liguria, l’assessore Paolo Ripamonti è intervenuto a Varazze alla cerimonia per il 50° premio “L’Alpino dell’anno”

GENOVA (ITALPRESS) – L’assessore all’Energia e alla sicurezza Paolo Ripamonti è intervenuto, questa mattina a Varazze, alla cerimonia per il 50° premio “L’Alpino dell’anno”, conferito dal 1974 a un alpino in armi e a un alpino in congedo che si siano distinti per azioni solidali e di altruismo. “Sono particolarmente orgoglioso di essere qui in rappresentanza della Regione Liguria in occasione di questo storico riconoscimento che, da cinquant’anni, premia l’impegno e la dedizione degli appartenenti a queste truppe, il cui valore è riconosciuto a livello internazionale”, commenta Ripamonti.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS).