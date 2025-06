Liguria, inaugurato il nuovo campo pozzi a Tiglieto. Bucci “Passo decisivo”

TIGLIETO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Inauguriamo oggi un’opera destinata a portare benessere a noi e soprattutto alle future generazioni. L’acqua è vita, benessere e sviluppo. La sua gestione responsabile è una priorità di Regione Liguria: significa garantire salute nei momenti di siccità, biodiversità e mantenimento di un equilibrio ecologico prezioso. Anche il Parco del Beigua, insieme al Comune di Tiglieto e ai comuni limitrofi, oltre che alla Città Metropolitana di Genova, contribuisce al corretto funzionamento del nuovo impianto, supportando il sistema delle condotte che attraversano la Sp76. Grazie a chi ha reso possibile quest’opera, segno di visione e impegno per il territorio e il futuro”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto all‘inaugurazione del nuovo campo pozzi di IRETI (Gruppo Iren), nel Comune di Tiglieto, in Località Badia di Tiglieto. Il taglio del nastro è stato preceduto da un incontro tra il presidente Bucci e l’amministrazione comunale di Tiglieto, durante il quale si è parlato delle progettualità in corso nel territorio comunale.

“In questo contesto paesaggistico – prosegue Bucci – si inserisce anche l’Abbazia di Santa Maria alla Croce, una delle più importanti al mondo e la più antica in Europa, dopo la Francia, ad aver ospitato i monaci cistercensi. Questo sito è parte integrante di un progetto di valorizzazione che il Parco sta portando avanti in sinergia tra pubblico e privato. L’obiettivo è renderla fruibile a residenti e visitatori, promuovendo l’entroterra come meta di un turismo sostenibile”.

Erano presenti all’inaugurazione anche Marco Fiorini, responsabile Servizio Idrico Liguria, il presidente dell’Ente Parco del Beigua, Daniele Buschiazzo e il sindaco del Comune di Tiglieto, Maurizio Oliveri.

