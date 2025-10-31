Liguria, inaugurati a Montalto Carpasio gli interventi realizzati grazie al Programma di Sviluppo Rurale

MONTALTO CARPASIO (ITALPRESS) – Sono stati inaugurati oggi, a Montalto Carpasio, gli interventi realizzati grazie al Programma di Sviluppo Rurale. Alla cerimonia erano presenti, oltre al vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, anche i sindaci dei Comuni coinvolti – Mariano Bianchi (Montalto Carpasio), Manuela Sasso (Molini di Triora), Matteo Orengo (Badalucco) e Remo Moraglia (Bajardo).

“Grazie alla Sottomisura 7.2, dedicata alle infrastrutture essenziali per le popolazioni rurali – ha spiegato Piana – è stato realizzato un intervento da 374 mila euro nell’area della Borgata Rurale del Poggio, tra Montalto Carpasio e Badalucco. Un borgo di grande valore storico e paesaggistico – ha proseguito il vicepresidente – che conserva un impianto architettonico originario di pregio e una forte identità culturale. I lavori hanno migliorato la viabilità di accesso, incrementando la sicurezza e riducendo il rischio di caduta massi, a beneficio dei residenti e delle imprese della zona. Con la sottomisura 7.5 e un investimento complessivo di oltre 450 mila euro, con Montalto Carpasio capofila di un progetto che coinvolge i Comuni di Badalucco, Molini di Triora e Bajardo, abbiamo invece recuperato e messo in sicurezza numerosi percorsi escursionistici, installato colonnine di ricarica e lavaggio per biciclette, nuova cartellonistica dotata di QR code informativi e migliorato la segnaletica di accesso ai sentieri”.

Il sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, ha aggiunto: “Il PSR è una grande opportunità per le nostre realtà dell’entroterra e un buon strumento per il nostro territorio, grazie alla Regione e anche ai nostri uffici che hanno lavorato bene e in modo molto scrupoloso per gestire le pratiche”.

