Liguria, inaugurata nuova scuola dell’infanzia a Diano Castello. Piana “Un investimento sul futuro dei nostri bambini”

IMPERIA (ITALPRESS) – “È con grande piacere che ho preso parte oggi all’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia di Diano Castello, un’opera moderna, accogliente e sicura che rappresenta un traguardo fondamentale per tutta la comunità e il comprensorio” – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana.

L’edificio, realizzato con il finanziamento del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Investimento 1.1 “Piano per gli asili nido e scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, grazie al contributo dell’Unione Europea – Next Generation EU, si estende su una superficie di 950 metri quadrati, con spazi verdi e una capienza fino a 90 alunni. “La nuova scuola – sottolinea Piana – non è soltanto una risposta funzionale e innovativa alle esigenze delle famiglie, ma è soprattutto un investimento sul futuro dei nostri bambini. La nuova mensa scolastica, organizzata in questa nuova sede, diventerà punto di riferimento per tutti i plessi di Diano Marina e sarà gestita da una cooperativa che non si limiterà alla preparazione dei pasti, ma che proseguirà nel percorso educativo legato ai corretti stili alimentari e alla cultura di un cibo sano”. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Diano Castello, Romano Damonte, il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi con tutta l’amministrazione, l’assessore regionale Marco Scajola, la dirigente scolastica Professoressa Patrizia Brosini.

