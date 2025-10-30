Liguria, Bucci sull’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti “Senza l’ok dei sindaci dovremo espropriare”

GENOVA (ITALPRESS) – La partita dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria “si sbloccherà nel momento in cui avremo da un sindaco o da più sindaci l’autorizzazione a fare il termovalorizzatore nell’area comunale”. E se nessuno dà il via libera? “Alla fine dovremo fare l’esproprio. Però io non ci voglio arrivare”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi a margine di una conferenza stampa.

“So che già ci sono parecchi sindaci che sono favorevoli, quindi aspettiamo che i sindaci diano il via libera – ha aggiunto Bucci -. Le aziende sono già pronte e sono tutte favorevoli”. Il presidente ha chiarito che “non ci sono scadenze” e che “appena arriva un ok si parte”. “Io posso solo espropriare – ha aggiunto Bucci – ma non mi sembra il caso di andare a espropriare”.

– Foto Regione Liguria –

(ITALPRESS).