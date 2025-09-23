Liguria, Bucci “Non siamo preparati a 400 mm di pioggia in una notte, serve studiare un piano”

GENOVA (ITALPRESS) – “Capisco le lamentele delle persone, si aspettano grandi cose e hanno ragione a lamentarsi. So però che 400 millimetri in una notte in una zona sono una cosa assolutamente enorme a cui non siamo preparati, nemmeno con le tecnologie più moderne. Bisognerà studiare un piano come si deve per la Val Bormida e sono primo a volerlo fare”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, dopo il nubifragio che ieri ha messo in ginocchio l’entroterra savonese con esondazioni e danni.

“Nelle prossime settimane cominceremo subito ad assegnare i fondi, non solo quelli dell’emergenza, che ovviamente dovranno venire anche dallo Stato, ma soprattutto per un piano concreto per la Val Bormida – ha spiegato Bucci -. Siamo in ritardo, dovevamo farlo già sei mesi fa e purtroppo non siamo riusciti ad assegnare il budget. Adesso lo faremo perché è la priorità numero uno. Purtroppo da queste lezioni si impara, e non va bene, bisognerebbe imparare prima”.

“Purtroppo non sono potuto andarci io e non posso andarci neanche oggi perché ho questo impegno in Consiglio regionale e non posso mancare, però siamo assolutamente vicini a tutti”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).