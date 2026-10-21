Liguria, Bucci incontra l’ambasciatrice francese in Italia Anne-Marie Descôtes

GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato oggi, nel suo ufficio in piazza De Ferrari, l’ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes, accompagnata dal console generale di Francia a Milano François Bonet e dal console onorario di Francia a Genova Luc Pénaud. Al centro del colloquio il rafforzamento della collaborazione tra Liguria e Francia, con particolare attenzione a infrastrutture di collegamento, cooperazione transfrontaliera, turismo e sviluppo della blue economy.

“È stato un piacere incontrare l’ambasciatrice Descôtes e confrontarci sulle tante opportunità di collaborazione tra i nostri territori – spiega il presidente Bucci -. Liguria e Francia condividono rapporti consolidati, anche grazie ai programmi Interreg Italia-Francia ALCOTRA e Marittimo e alle opportunità offerte dal Trattato del Quirinale. Stiamo inoltre lavorando alla definizione di due intese, rispettivamente con la Collettività di Corsica e con la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, per rafforzare ulteriormente i nostri legami e sviluppare nuovi progetti comuni”. “Il nostro obiettivo – prosegue Bucci – è trasformare di più queste relazioni in risultati, migliorando i collegamenti, creando nuove opportunità per le imprese, la Blue economy e rendendo i nostri territori sempre più connessi e competitivi”.

– Foto Regione Liguria –

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