GENOVA (ITALPRESS) – Una donna è rimasta ferita a Savona a causa della caduta del ramo di un albero in piazza del Popolo, nel centro cittadino. È una delle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria da questa mattina e che, secondo le previsioni, non darà tregua fino alle prime ore di domani. Le precipitazioni più intense si sono concentrate finora proprio sul Savonese, con oltre 200 millimetri di pioggia registrati nel capoluogo di provincia, all’origine dei primi allagamenti.

Nell’ultimo aggiornamento meteo Arpal ha esteso e prolungato l’allerta arancione per temporali e piogge diffuse su tutta la regione. A preoccupare è l’intensificazione dello scirocco che porterà i temporali a estendersi sul settore centrale con possibili cumulate molto elevate, in attesa del passaggio del fronte vero e proprio previsto nella notte tra martedì e mercoledì.

CHIUSA LA SS 334 “DEL SASSELLO” PER L’ESONDAZIONE DEL RIO BASCO

A causa dell’esondazione del Rio Basco, la strada statale 334 “del Sassello” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Sassello, in provincia di Savona, dal km 1,576 al km 7,100. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del raggiungimento dei livelli massimi di guardia del Rio Basco e degli allagamenti causati dalle intense precipitazioni. Inoltre, si segnalano anche piccoli smottamenti. Anas, è impegnata nel monitoraggio della situazione, in raccordo con gli enti competenti, con personale presente sul posto per fornire indicazioni agli automobilisti in transito. La circolazione viene attualmente deviata sulla SP 2. La riapertura al traffico sarà possibile una volta ripristinate le condizioni di sicurezza.

GIAMPEDRONE “MASSIMA ATTENZIONE A PEGGIORAMENTO PREVISTO”

È stato aggiornato da Arpal il bollettino di allerta meteo per temporali alla luce delle ultime previsioni, rimodulando le allerte sul territorio regionale. Sul Ponente (zona A) l’allerta arancione proseguirà fino alle 2 di domani, mercoledì 21 ottobre, seguita da quella gialla fino alle 6. Sul Centro e sui versanti padani di Ponente (zone B e D) l’arancione terminerà alle 6 di domani, con successiva allerta gialla fino alle 9. Sul Levante ligure (zona C) l’allerta arancione scatterà alle 17 di oggi, martedì 20 ottobre, e si concluderà alle 6 di domani, quando passerà a gialla fino alle 14. Sui versanti padani di Levante (zona E) l’arancione inizierà alle 15 di oggi e terminerà alle 6 di domani, seguita dalla gialla fino alle 9.

“Questa mattina sul Centro-Ponente si sono registrate precipitazioni molto intense, con accumuli nel savonese fino a quasi 220 millimetri in circa 12 ore e quantitativi ancora più elevati in mare, dove la perturbazione ha mostrato tutta la sua forza – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -. Finora la situazione è rimasta gestibile dal punto di vista della Protezione civile, con allagamenti localizzati soprattutto tra Savona e Varazze. Proprio in questi minuti è arrivata la segnalazione di due frane sul territorio del Comune di Alassio, ma non risultano al momento danni significativi né tantomeno persone coinvolte. Segnalazioni anche da Albisola Superiore, con il Riobasco sotto stretta osservazione. La massima attenzione è però rivolta al pomeriggio e alla serata, quando il fronte perturbato vero e proprio attraverserà la Liguria da Ponente a Levante, con fenomeni che potranno proseguire fino alla mattinata di domani. Le eventuali criticità dipenderanno soprattutto dalla persistenza delle precipitazioni sulla terraferma. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su tutto il territorio regionale, anche nelle zone finora meno interessate dalle piogge”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).