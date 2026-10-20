Aeronautica Militare, trasporto sanitario urgente da Cagliari a Genova per una bambina di 15 mesi

ROMA (ITALPRESS) – Nella serata di ieri 19 ottobre, un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente da Cagliari a Genova per trasferire una bambina di 15 mesi, ricoverata presso una struttura sanitaria dell’ASL Sulcis Iglesiente e bisognosa di cure presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La missione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Cagliari. La piccola paziente ha viaggiato accompagnata da un’équipe medica e dalla mamma. La Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1 Regione Aerea di Milano ha disposto e coordinato la missione, garantendo il tempestivo decollo del velivolo e il trasferimento della bambina.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

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