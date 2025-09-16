Liguria, Bucci “I due nuovi assessori? Mi auguro di nominarli entro fine anno”

GENOVA (ITALPRESS) – “Mi auguro di farcela entro l’anno”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo l’approvazione definitiva della legge statutaria che consente di nominare due nuovi assessori come previsto dalla nuova legge nazionale. “Il governo ha dato questa possibilità, noi la cogliamo al volo perché ritengo sia opportuno avere le persone necessarie con cui lavorare. Prima si lavorava con dodici persone, in Comune si lavorava con undici, qui con sette – ha aggiunto Bucci, che per otto anni è stato sindaco di Genova -. C’è gente che non ha un minuto libero e soprattutto non può partecipare a tutti gli eventi, pensate solo a chi ha la delega alla Cultura e allo Sport”.

Sulle possibili nomine: “La competenza è il criterio numero uno – ha aggiunto Bucci -. Vedremo chi sono i più competenti allineati con la nostra visione della Liguria. Non esistono schemi, esistono proposte. Nomi? Ne ho tantissimi. Ci sono deleghe importanti che dobbiamo cercare di mettere a posto perché sono sovrapponibili in termini di tempo”.

– foto d’archivio ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).