Liguria, Bucci “Disavanzo sanità di 19,2 mln, niente tagli ai servizi”

GENOVA (ITALPRESS) – “Ad oggi il disavanzo complessivo della sanità ligure, che il Mef sta esaminando, è di 19,2 milioni di euro”. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Bucci nell’informativa al Consiglio regionale. “Sono quasi certo che saranno ridotti ulteriormente nelle prossime settimane – ha aggiunto il governatore – e sono tutti completamente coperti dall’avanzo 2024. Mi prendo l’onore e l’onere di comunicare al Consiglio non appena ci saranno variazioni”.

Il disavanzo, in particolare, riguarderebbe la Asl 1 (per 2,5 milioni), la Asl 3 (per 4,7 milioni), il San Martino (per 5,2 milioni) e il Gaslini (per 6,7 milioni). Tutte le altre aziende sanitarie e ospedaliere “sono a zero”, cioè in pareggio. “Mi spiace averlo sentito stamattina da chi forse se lo è inventato – ha proseguito Bucci – ma non ci sono riduzioni di servizi o Lea da nessuna parte, non ci sono richieste di riduzione delle assunzioni. Anzi, stiamo assumendo di più e stiamo aumentando i servizi per ridurre liste d’attesa. Queste cose sono tutte falsità, non sono successe e non succederanno. Non ci sono costi del 2024 riportati al 2025, sarebbe totalmente illegale: siccome qualcuno lo ha detto in questo consesso vorrei non fosse ripetuto”.

