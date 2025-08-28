Liguria, avviata ufficialmente la procedura di Vas per il nuovo Watefront di Ventimiglia

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria ha ufficialmente avviato la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) relativa alla variante al Piano Urbanistico Comunale della città di Ventimiglia, finalizzata alla realizzazione di due nuovi distretti nella città di confine denominati, rispettivamente: Borgo del Forte Waterfront e Borgo del Forte Campus. Il primo è riservato a nuove residenze, strutture ricettive, parcheggi e aree verdi con percorsi pedonali panoramici mentre il secondo prevede la realizzazione di un’importante scuola internazionale in grado di accogliere circa 500 studenti con annesso centro polisportivo, residenze per i ragazzi, parco urbano e spazi dedicati al tempo libero e agli eventi. Parallelamente, si è avviato anche il procedimento per l’approvazione della correlata variante al PUC di Ventimiglia, coordinata e integrata con la VAS.

“Un passaggio importante nell’iter che porterà alla realizzazione di un progetto davvero significativo, in grado di garantire sviluppo non solo alla città di Ventimiglia, ma a tutto il ponente ligure – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. Avere un nuovo distretto residenziale, ricettivo, ma soprattutto una nuova scuola internazionale di alto livello sul nostro territorio garantirà, infatti, un indiscutibile volano economico per lo stesso, con nuove possibilità e posti di lavoro. L’avvio della VAS fa seguito alla fase preliminare di confronto tramite la quale, in stretta collaborazione con il Comune e la Sovrintendenza, abbiamo posto le basi per una realizzazione sostenibile dell’opera. Ora l’obiettivo è quello di proseguire sulla strada tracciata per fare in modo che il programma dell’amministrazione comunale possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile. Regione è al fianco dei Comuni e segue da vicino gli iter urbanistici di tutti i progetti svolgendo un ruolo di coordinamento e supporto costante”.

La procedura di VAS è coordinata dalla Regione Liguria e coinvolge molti soggetti pubblici e privati tra cui, ovviamente Comune e Soprintendenza. I tempi previsti dalla legge nazionale sono di 90 giorni complessivi più 30 per eventuali approfondimenti qualora necessari. Il primo appuntamento della procedura di VAS appena avviata è per il giorno 11 settembre, quando si svolgerà un incontro tecnico illustrativo, riservato a tutti gli Enti preposti, nell’ambito del quale verranno condivisi gli aspetti tecnici più significativi dell’intervento in esame

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).