Liguria, approvato contributo di solidarietà per persone con disabilità

GENOVA (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Liguria ha approvato, su proposta dell‘assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo settore Massimo Nicolò, il finanziamento per l’anno 2025 per il Contributo di solidarietà destinato a supportare le persone con disabilità, le patologie psichiatriche e le persone affette da Aids residenti in Regione Liguria, in condizioni di fragilità e a basso reddito, inserite presso strutture socio sanitarie.

“Le risorse per il 2025 ammontano a 16.500.000 euro – spiega l’assessore alla Sanità – e saranno un aiuto concreto alle persone più fragili e alle loro famiglie. Con questa delibera Regione Liguria vuole quindi dare un contributo importante le persone con fragilità, per le quali l’inserimento in struttura residenziale o semi residenziale risulta essere l’unico progetto attuabile”.

Il finanziamento sarà ripartito, tramite Filse, tra i Comuni capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl liguri in base al numero di abitanti, caratteristiche ed esigenze dei singoli territori. Il contributo di solidarietà viene poi riconosciuto agli aventi diritto a seguito di domanda presentata presso i distretti sociosanitari.

