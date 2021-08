BARI (ITALPRESS) – “Dalla Regione ulteriore opportunità per gli studenti pugliesi con la riapertura del bando per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e sussidi didattici. Una nuova finestra temporale, dal 6 settembre al 24 settembre 2021, sarà disponibile per la presentazione di nuove istanze da parte di tutti gli studenti e le studentesse della Puglia il cui nucleo familiare presenta un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro. L’istanza dovrà essere presentata unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , alla sezione Libri di testo anno scolastico 2021/2022”. Lo rende noto Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia.

“Al momento della presentazione dell’istanza – aggiunge – è necessario che il nucleo familiare abbia già disponibile nel sistema Inps l’attestazione Isee valida per l’acquisizione automatica della piattaforma regionale. Il riconoscimento del beneficio sarà preceduto dalla verifica della residenza dello studente o della studentessa, della frequenza scolastica, dell’effettiva spesa sostenuta nel caso di erogazione di rimborso delle spese. Si tratta di un importante provvedimento messo in campo dal Presidente Emiliano e dall’assessore al ramo, Leo, a sostegno delle giovani famiglie pugliesi, per non lasciare indietro nessuno studente, in questo delicato momento di crisi economica dovuta alla pandemia. Più fondi per la cultura sono sempre un ottimo investimento per il presente ed il futuro di un territorio, il nostro invito è a fare tesoro di queste opportunità a beneficio dei nostri giovani e dell’intera comunità”.

