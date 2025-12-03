Libia, tutto pronto a Tripoli per i “Media Days”

ROMA (ITALPRESS) – La capitale libica Tripoli si prepara, dal 9 all’11 dicembre prossimo, ad ospitare la quinta edizione consecutiva delle “Tripoli. Media Days”. L’evento rappresenta un appuntamento annuale che riunisce una selezione di giornalisti, esperti locali e internazionali e creatori di contenuti, per discutere le sfide del giornalismo digitale e lo sviluppo della comunicazione governativa.

La quinta edizione includerà diversi forum ed esposizioni volti a creare uno spazio di dialogo e scambio di esperienze nel campo dei media digitali e allineato con il progresso tecnologico. L’evento sarà inaugurato con il “Forum dei Media Libici”, che durerà due giorni sotto il tema “Un messaggio rinnovato e un futuro digitale”, includendo sessioni di dialogo e la consegna di premi per l’eccellenza mediatica.

Parallelamente al forum mediatico, si svolgerà la “Fiera della Libia dei Media”, estesa su tre giorni, che comprenderà padiglioni per piattaforme internazionali, workshop specializzati e accademici, oltre a spazi dedicati ad aziende locali e fotografi.

I Tripoli Media Days ospiteranno inoltre il “Forum di Tripoli per la Comunicazione Governativa 2025”, focalizzato sul rafforzamento della relazione tra le istituzioni ufficiali e il pubblico, oltre al “Forum Arabo-Internazionale per il Dialogo Mediatico”, che mira a costruire ponti di comunicazione con istituzioni mediatiche al di fuori dei confini libici.

L’evento è patrocinato dal Governo di Unità Nazionale Libico, organizzato e supervisionato dall’Ufficio del Ministro di Stato per la Comunicazione e gli Affari Politici, Walid Al-Lafi.

